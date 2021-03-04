İstanbul’da halk otobüsü şoföründen yardım isteyen kadına cinsel saldırı: Paranı vereceğim

20,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda F.Y.'nin sevk ve idaresindeki otobüste yolcu olarak aldığı genç kadını ikna ve hile yoluyla güzergah dışı otobüste alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek iddianame düzenledi. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Basit Cinsel Saldırı' suçları kapsamında 20,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

"CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ BİRBİRİNDEN FARKLI SUÇLAR"



Yaşanan skandal olay üzerine açıklama yapan Avukat Aylin Esra Eren, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cinsel saldırı suçunun temelinde yaptırım altına alınan fiil; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel davranış; mağdurun vücuduna temas edilerek gerçekleştirilen ve cinsel arzuların tatminine yönelik hareketlerdir. Saldırı teriminden de anlaşılacağı üzere; mağdurun cinsel özgürlüğüne haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında gerçekleşen bir tecavüzü ifade eder."