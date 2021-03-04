3. cemre ne zaman düşer? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte tarihi...

Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Ateş yani kor anlamına gelen cemrenin ilki havaya ikincisi ise suya düştü. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşme olayının üçüncü ve sonuncusu ise toprağa düşecek. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, son cemrenin hangi tarihte düşeceğini merak ediyor. Cemre düşmesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3. cemre ne zaman düşer? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...

İLK İKİ CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ

İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suya düştü.