3. cemre ne zaman düşer? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte tarihi...
Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin düşmesi ile birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Mart ayına girmemiz ile birlikte gözler üçüncü cemrenin düşeceği tarihe çevrildi. İlk cemre 19-02 Şubat'ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü. Üçüncü ve son cemre ise toprağa düşecek. Peki, 3. cemre ne zaman düşer? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte haberin detayları...
Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Ateş yani kor anlamına gelen cemrenin ilki havaya ikincisi ise suya düştü. Üç aşamada gerçekleşen cemre düşme olayının üçüncü ve sonuncusu ise toprağa düşecek. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar, son cemrenin hangi tarihte düşeceğini merak ediyor. Cemre düşmesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3. cemre ne zaman düşer? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
İLK İKİ CEMRE HAVAYA DÜŞTÜ
İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat'ta suya düştü.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2021 tarihinde yaz mevsiminin ilk günü olacak.
METEOROLOJİK OLARAK YAZIN BAŞLANGICI NE ANLAMA GELİYOR?
Bir yılın dört mevsime bölünmesi için Meteoroloji uzmanları tarafından Gregoryen takvimi kullanılıyor. Buna göre yaz mevsimi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor. 31 Ağustos itibarıyla yaz mevsimi sona eriyor.