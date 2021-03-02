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Antalya’da şoke eden olay | “Çok kötüyüm gelin beni alın” dedi bankta ölü bulundu

ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki 'nda saat 15.00 sıralarında bisikletle dolaşırken aniden rahatsızlanıp telefonla bir yakınını arayan (42), "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Paksoy, dinlenmek için oturduğu bankta yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, gelen anne , "Hakanım seni son bir kez göreydim. Beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Antalya’da şoke eden olay | “Çok kötüyüm gelin beni alın” dedi bankta ölü bulundu

Bir süre önce cezaevinden çıkan , gezmek için bisikletiyle evden çıktı. Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.

Telefon görüşmesinin ardından parka gelen yakınları, Hakan Paksoy'un hareketsiz yattığını fark edince 'ni aradı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğlunun ölüm haberini alıp gelen , sinir krizi geçirdi. Bankta yatan oğlunun cenazesine bakan Paksoy, "Hakanım, seni son bir kez göreydim. Bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü.

Paksoy'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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