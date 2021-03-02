Antalya’da şoke eden olay | “Çok kötüyüm gelin beni alın” dedi bankta ölü bulundu

Bir süre önce cezaevinden çıkan Hakan Paksoy, gezmek için bisikletiyle evden çıktı. Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.