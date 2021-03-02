Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Şehzadeler ilçesinde plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
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Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.