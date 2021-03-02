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Özlen Çopuroğlu: Kadınlar hem evde hem işte desteklenmeli

Girişimci kadınlara yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken , mutlu bir toplum için önce kadınların mutlu edilmesi gerektiğini söylüyor: “Çalışan kadınlar hem evde, hem işte desteklenmeli.”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2021
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Özlen Çopuroğlu: Kadınlar hem evde hem işte desteklenmeli

Özlen Çopuroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın önemli uluslararası markalarıyla işbirlikleri yapan Felis ödüllü reklam ajansı Meta Communication'ın kurucu ortaklarından. Şimdilerde ise Meta Communication çatısı altında kurduğu, girişimci kadınlara yönelik Ladies First Academy adlı atölyesiyle adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesaplarında ve Ev Kokusu adlı alışveriş sitesinde de ilham verici paylaşımlar yapan Çopuroğlu, özellikle kadınlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.



INSTAGRAM FENOMENİ
Reklamcılık kariyerinin yanında Ladies First Academy, Ev Kokusu sitesi ve 50 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasında kadınları destekleyici çalışmalar yapan Özlen Çopuroğlu, kadın istihdamının iş dünyası açısından büyük önem taşıdığını söylüyor. Mutlu kadıların mutlu toplumların temeli olduğuna dikkat çeken Çopuroğlu, "Çalışan kadınlar hem evde, hem işte desteklenmeli" diyor.


EN ÖNEMLİ DEĞER AİLE
9 ve 17 yaşlarında iki çocuğu bulunan Özlen Çopuroğlu, tüm bu üretim tutkusu ve çalışma trafiği içinde ailesine de zaman ayırmaya büyük özen gösterdiğini söylüyor: "Benim hayatımdaki en önemli değer eşim ve çocuklarım, yani ailem. Aile her şeyden önce gelir. Kadınların mutluluğunda ailelerinin de büyük payı var. İşte bu nedenle çalışan kadınların evde aileleri tarafından da desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum."

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