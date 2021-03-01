Afyonkarahisar’da çiğ köftecide gence “acılı dayak! Saldırgan serbest bırakıldı

Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.