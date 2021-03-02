Fiyatı çeyrek altını geçti! Satın almak yerine bakın ne yaptılar





'BU KADAR PAHALISINI İLK KEZ GÖRDÜM'



Eşi hamileyken bir defasında şeftali aşerdiğini ve 150 liraya şeftali aldığını ifade eden Erdoğan Alpınar ise bu kadar pahalı eriği ilk defa gördüğünü, ancak fotoğrafını çekebildiğini söyledi. Kilosu 750 liradan 1 kilo eriği eşinin aşermesi halinde alacağını söyleyen Alpınar, "Bir şeftaliye 150 lira vermiştim. Erik de alırım aşermesi halinde. Bu kadar pahalı eriği görünce ben de fotoğrafını çektim" dedi.