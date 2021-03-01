01 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre İstanbulda, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti.

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Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 'ndeki intihar girişimi de trafiğin artmasına neden oldu.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün , , katılımlarıyla, 'nün , ve katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi.

'de istikametine trafik akıcı şekilde sürerken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bu yönde de yoğunluk yaşanıyor.



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Köprüde intihar girişimi! Trafik yoğunluğu yaşanıyor KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİ! TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

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