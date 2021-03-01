Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakika haberine göre İstanbulda, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar girişimi de trafiğin artmasına neden oldu.
Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi.
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İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.