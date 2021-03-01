Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Son dakika haberine göre; 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunuyor.
Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.