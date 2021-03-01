01 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Son dakika haberine göre; 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 'nde girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak girişiminde bulunuyor.

Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kısıtlama bittiği için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'dan 'ya geçişte yoğun trafik oluştu.

Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

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