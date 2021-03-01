Gökyüzündeki parlama sonrası Karadeniz’i gök taşı heyecanı sardı! Bir parçası 20 bin dolar ediyor

"GÖK TAŞI BULDUM"

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş, görülen bu doğa olayı sonrası yaklaşık 300 gram ağırlığında gök taşı bulduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay sonrası bölgeye giderek arama yaptığını ve kendisinin mıknatısa tutunan bir taş bulduğunu ve bunun gök taşı olduğunu iddia eden Yaşar Aktaş, "Gökten sanki böyle havai fişek gibi yeşilimsi bir ateş düşer gibi oldu. Belirli bir kısma kadar indi. Sonrasında yere düştü ve gece orada bir şey görünemeyeceğini düşündüm" dedi.