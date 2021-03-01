Son dakika: Siirt'te sokak ortasında kurşun yağmuru: 3 kişi öldü
Son dakika haberine göre Siirt’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.
YAŞAM İHA
Siirt kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek öldürdü.
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Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.