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Son dakika: Siirt'te sokak ortasında kurşun yağmuru: 3 kişi öldü

Son dakika haberine göre ’te bir kişi, belinden çıkardığı silahla sokak ortasında 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Son dakika: Siirt'te sokak ortasında kurşun yağmuru: 3 kişi öldü

kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde 'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek öldürdü.

Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sokak ortasında kurşun yağmuru! 3 can gitti SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU! 3 CAN GİTTİ

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