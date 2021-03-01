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Antalya’da kadınların kavgasında 20 kişi birbirine girdi! O anlar kamerada

ilçesi Zeyitnköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 kadının tartışmasında mahalle savaş alanına döndü. 20 kişinin birbirine girdiği olay anbean kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.03.2021 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021
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Antalya’da kadınların kavgasında 20 kişi birbirine girdi! O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde ilçesi Zeyitnköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar kavga etmeye başlarken, vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Araya girenler, 3 kadından birini tutarken, diğer ikisi ise saç saça baş başa kavga etmeye devam etti. Kadınları ayırmaya çalışan erkeklerden sarı kıyafetli kişi, başka bir erkeğe yumruk attı.

Bu defa da yaklaşık 20 kişilik grup, aralarında kavga etmeye başladı. Bir süre sonra taraflar ayrılarak bölgeden uzaklaştı.



Kavga anı ve tartışmalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin, "Çok güzel bu mahalle, evet Zeytinköylüler şu an savaşıyor" demesi dikkat çekti.

Her şey bir anda oldu! Videoda sözlere dikkat HER ŞEY BİR ANDA OLDU! VİDEODA SÖZLERE DİKKAT

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