Denizli'de moto kuryenin sır ölümü! Cesedi bir saat sonra bulundu

Moto kurye olan Enes Dailli'nin 1 kilometre ileriye nasıl gittiği ise bilinmiyor. Dailli'nin cansız bedeninin bulunduğu alana kendisinin mi gittiği yoksa bir başkası tarafından mı atıldığı gizemini koruyor. Kazanın meydana geldiği bölge ile Dailli'nin cansız bedenini bulunduğu bölge arasını titizlikle inceleyen ekipler, yerdeki kan izlerini fark etti. Ancak o kan izlerinin Dailli'ye mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Arkadaşları ve aileleri gözyaşlarını tutamadı.