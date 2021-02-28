28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da apart otelde dehşet! Kadın müşteri, tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı

Bursa'da apart otelde dehşet! Kadın müşteri, tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı

Son dakika haberine göre; ’da bir apart otelde yan yana odalarda kalan iki müşteri arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Gözde D. yan odada kalan ve gürültü yaptığını iddia ettiği Şehmus S.'yi 6 yerinden bıçakladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2021
ABONE OL
Bursa'da apart otelde dehşet! Kadın müşteri, tartıştığı erkek müşteriyi bıçakladı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez , , Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir apart otelde meydana geldi. Otelde yan yana odalarda kalan Gözde D. ile Şehmus S. arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Otelde kalan diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı. Ancak bir süre sonra gürültünün artarak devam etmesi üzerine öfkelenen Gözde D. mutfaktan aldığı bıçakla, Şehmus S.'nin odasını bastı.

Gözde D. elindeki bıçakla Şehmus S.'ye saldırarak genç adamı bacağının ve kasığının 6 yerinden bıçakladı. Yaralı halde otelden kaçan Şehmus S., bir süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şehmus S. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırıldı. Şehmus S.'nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler Gözde D.'yi kaldığı apart otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Tedavi altına alınan Şehmus S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Gözde D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA