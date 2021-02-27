İstanbul Halkalı'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ilişkin ölü veya yaralı bilgisine henüz ulaşılamazken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.