İstanbul Halkalı'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberleri... İstanbul Halkalı'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi.
YAŞAM İHA
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İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi.
DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ilişkin ölü veya yaralı bilgisine henüz ulaşılamazken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.