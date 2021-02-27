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İstanbul Halkalı'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberleri... 'da bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangında dumanların kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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İstanbul Halkalı, Dereboyu Caddesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir yangın meydana geldi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangına ilişkin ölü veya yaralı bilgisine henüz ulaşılamazken, yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

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