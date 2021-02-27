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Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi ölü bulundu

'de Endonezyalı üniversite öğrencisi Khikamuzain (22), evinde ölü bulundu. Muhammed Khikamuzain'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Kayseri'de Endonezyalı üniversite öğrencisi ölü bulundu

() Maliye Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Khikamuzain, sabah saatlerinde , Keçiköy Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oturduğu evde yatağında hareketsiz bulundu.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Khikamuzain'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis evde ve evin çevresinde inceleme yaptı.

Birkaç gündür akciğer rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Khikamuzain'in cesedi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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