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Adana’da kardeşini “Güzel ekmek pişirmiyorsun” diye 5 yıl önce öldüren zanlı yakalandı

Merkez ilçesine bağlı Camili Mahallesi’nde 31 Aralık 2016 tarihinde kardeşi Şığlettif Demirkapı’yı “Güzel ekmek pişirmiyorsun” diyerek pompalı tüfekle öldüren , 5 yıl sonra saklandığı limon bahçesindeki kulübede polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Demirkapı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.02.2021 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
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Adana’da kardeşini “Güzel ekmek pişirmiyorsun” diye 5 yıl önce öldüren zanlı yakalandı

Şığlettif Temirkapı elinde somun ekmekle eve giden ağabeyi 'yı görünce, "Neden benden ekmek almıyorsun?" diye bağırdı.

Mahmut Demirkapı, kardeşine, "Sen güzel ekmek pişiremiyorsun" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ağabey ile kardeşinin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ayırdığı kavganın ardından eve giden Mahmut Demirkapı, pompalı tüfekle kardeşinin fırınına geri döndü. Mahmut Demirkapı, fırında ekmek pişirmek için hazırlık yapan kardeşine tüfekle ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalar, Şığlettif Demirkapı'nın kasığına isabet etti. Yaralı kardeşini olay yerinde bırakan Demirkapı, kamyonete binerek kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şığlettif Demirkapı'yı, ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Demirkapı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CİNAYETTEN 5 YIL SONRA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mahmut Demirkapı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, aradan geçen 5 yılın ardından Mahmut Demirkapı'nın, merkez ilçesine bağlı 'ndeki bir limon bahçesindeki kulübede saklandığı bilgisine ulaştı. Geçen hafta limon bahçesine baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut Demirkapı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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