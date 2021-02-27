Adana’da kardeşini “Güzel ekmek pişirmiyorsun” diye 5 yıl önce öldüren zanlı yakalandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şığlettif Demirkapı'yı, ambulansla hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Demirkapı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.