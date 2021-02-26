Çanakkale Gökçeada'da tekne faciası! Ölü ve kayıplar var
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 5 kişinin balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Yaşanan olayla ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı. Sezer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olan 2 kişiyi ise arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdürüldüğünü söyledi.
YAŞAM ahaber.com.tr
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ | Çanakkale Gökçeada'da 5 kişinin balık tutmaya çıktığı tekne alabora oldu.
A Haber muhabiri Vedat Sezer yaşanan gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
Sezer, akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan 5 kişiden 2'sinin yüzerek kıyıya çıktığı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Kayıp olan 2 kişinin ise arama-kurtarma çalışmalarının bölgede başlatıldığını belirtti.
detaylar geliyor...