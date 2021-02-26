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Çanakkale Gökçeada'da tekne faciası! Ölü ve kayıplar var

'nin ilçesinde 5 kişinin balık tutmak için denize açıldığı tekne alabora oldu. Yaşanan olayla ilgili gelişmeleri muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı. Sezer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olan 2 kişiyi ise arama-kurtarma çalışmalarının ise sürdürüldüğünü söyledi.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Çanakkale Gökçeada'da 5 kişinin balık tutmaya çıktığı tekne alabora oldu.

A Haber muhabiri Vedat Sezer yaşanan gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

Sezer, akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan 5 kişiden 2'sinin yüzerek kıyıya çıktığı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Kayıp olan 2 kişinin ise arama-kurtarma çalışmalarının bölgede başlatıldığını belirtti.

detaylar geliyor...

Çanakkalede tekne faciası! Ölü ve kayıplar var ÇANAKKALE'DE TEKNE FACİASI! ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

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