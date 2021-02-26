Çanakkale Gökçeada'da tekne faciası! Ölü ve kayıplar var

SON DAKİKA HABERİ | Çanakkale Gökçeada'da 5 kişinin balık tutmaya çıktığı tekne alabora oldu.

A Haber muhabiri Vedat Sezer yaşanan gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

Sezer, akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılan 5 kişiden 2'sinin yüzerek kıyıya çıktığı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Kayıp olan 2 kişinin ise arama-kurtarma çalışmalarının bölgede başlatıldığını belirtti.

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