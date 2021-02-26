Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem! Son dakika açıklaması... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 52.30 kilometre olarak ölçüldü.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.46'da merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde saat bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinliğin 52.30 kilometre olduğu belirtildi.