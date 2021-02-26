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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem! Son dakika açıklaması... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'de 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 52.30 kilometre olarak ölçüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde korkutan deprem! Son dakika açıklaması... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.46'da merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde saat bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinliğin 52.30 kilometre olduğu belirtildi.

A Haber deprem izleme merkezinde A HABER DEPREM İZLEME MERKEZİNDE

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