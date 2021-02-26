AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.46'da merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde saat bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinliğin 52.30 kilometre olduğu belirtildi.

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