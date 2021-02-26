İstanbul’da kaza yapan araçla park halindeki otomobilin arasında kaldı

Kaldırıma araçlar çekildiği için yaya yolda yürümek zorunda kaldı. Yetkililerden bu kavşağa önlem alınmasını istiyoruz. Bu ilk kaza değil, sürekli kaza oluyor "diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN