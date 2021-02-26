26 Şubat 2021, Cuma
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Trabzon'da bir cenaze 22 vaka! Mahalle ikinci kez karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinin Taşönü Mahallesi’nde, trafik kazasında yaşamını yitiren ’nin (43) cenazesine katılan koronavirüslü kişi, cenaze ve taziye evinde temas ettiği 22 kişiye virüs bulaştırdı. Mahalle 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2021
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Trabzon'da bir cenaze 22 vaka! Mahalle ikinci kez karantinaya alındı

'un ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Taşönü Mahallesi'nde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı.

HAZİRAN AYINDA DA KARANTİNAYA ALINDI

Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Mahalle, 23 Haziran 2020 tarihinde de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

CANEZADE 22 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

İlçede 8 ay arayla ikinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede; vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı, yapılan testler sonucunda, bazı semptomlar gösteren 22 kişinin testinin pozitif çıktığı tespit edildi.

VİRÜSÜ BİR KİŞİ BULAŞTIRMIŞ

'in ilçesinde, 15 Şubat günü İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 'nin (43) memleketi Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'ndeki cenazesinde ve taziye ziyaretlerinde salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı, cenazeye katılan koronavirüslü bir kişinin, taziye evinde yakın temas kurduğu mahalleliye virüs bulaştırdığı saptandı.

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