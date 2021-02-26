Trabzon'da bir cenaze 22 vaka! Mahalle ikinci kez karantinaya alındı

CANEZADE 22 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

İlçede 8 ay arayla ikinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede; vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı, yapılan testler sonucunda, bazı semptomlar gösteren 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi.