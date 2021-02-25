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Son dakika haberi | Ermenistan'da siyasi kriz derinleşti! Tarihi hezimetin etkileri hala sürüyor

Azerbaycan'a karşı yenilginin ardından suların durulmadığı 'da İskender füzeleri tartışması başladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan daha önce savaşında Rus yapımı İskender füzelerinin kullanılması gerektiğini söylemişti. Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığını söyleyerek Sarkisyan'a karşı çıkan Başbakan Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika haberi | Ermenistan'da siyasi kriz derinleşti! Tarihi hezimetin etkileri hala sürüyor

Ermenistan'da, Rus yapımı "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerinin kullanıma ne kadar uygun olup olmadığı tartışması gündeme geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1in.am haber portalına verdiği röportajda, Rusya'nın ürettiği "İskender" füze sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Dağlık Karabağ savaşında İskender'in kullanılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Paşinyan, söz konu füzelerin kullanım için uygun olmadığını belirtti.

SADECE YÜZDE 10'U PATLIYOR
Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı. Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı.

Ermenistan, "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemlerini 2016'da Rusya'dan satın almıştı.

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