Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Bölgede tansiyon yükseliyor
Son dakika haberi... Azerbaycan karşısında ağır bir yenilgi alan Ermenistan'dan bir ihlal daha. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, yerel saatle 05.00 civarında, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki Ermeni birliklerin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı.
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Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, yerel saatle 05.00 civarında, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki Ermeni birliklerin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı. Söz konusu açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği bilgisi yer aldı.