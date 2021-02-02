02 Şubat 2021, Salı
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Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Bölgede tansiyon yükseliyor

Son dakika haberi... karşısında ağır bir yenilgi alan 'dan bir ihlal daha. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, yerel saatle 05.00 civarında, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Aşağı Eskipara köyündeki Ermeni birliklerin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2021
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Son dakika: Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Bölgede tansiyon yükseliyor

Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, yerel saatle 05.00 civarında, Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki Ermeni birliklerin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı. Söz konusu açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği bilgisi yer aldı.

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