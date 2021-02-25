Bu şakayı ilk ve son kez yaptım. Şaka yaparken muhakkak bir tepki vereceğini düşünmüştük ama böyle bir tepki hiç aklımıza gelmedi. Çok maliyetli bir şaka yaptık. Yaklaşık 4 bin TL'lik bir maliyeti oldu. Orda bulunan herkes masrafları üstlendi, ev sahibine televizyonu aldık. Kırılan televizyon köy evinde hatıra olarak saklanıyor. Bundan sonra şaka yaparken önce maliyetini hesaplayacağız, sonra şaka yapacağız" şeklinde konuştu.

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