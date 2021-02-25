Adana’da dayakçı kocadan ilginç savunma: Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım

Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Bebek'in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek'in beline platin takıldı.