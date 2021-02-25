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Adana’da dayakçı kocadan ilginç savunma: Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım

ilçesine bağlı ’nde kendisinden 11 yaş küçük eşini dövdüğü için intihar girişimine neden olan dayakçı kocanın ifadesinde “Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım” dediği ortaya çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Adana’da dayakçı kocadan ilginç savunma: Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım

ilçesine bağlı 'nde oturan (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak'taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Fatma Bebek, 'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra 'ne sevk edildi. Burada Bebek'in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek'in beline platin takıldı.

Bu arada, polis dayakçı koca 'i (31) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kendisinden 11 yaş küçük eşini, 15 yaşında kaçırıp o günden sonra odun, süpürge sapı ve kemerle dövdüğü ileri sürülen kocanın ifadesi ortaya çıktı.

Zanlı kocanın ifadesinde işsiz olduğunu ekonomik problemlerin hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, "Eşim grip oldu ben de yarın seni doktora götüreyim dedim.

Öğleden sonra eve gelip sokaktan eşimi arayıp hadi gel doktora gidelim dedim. Bir süre bekledim eşim gelmeyince eve gittim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı.

Benim üzerime doğru yürüdü. Kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım.

Ben eşimi darp etmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Fatma Bebek'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

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