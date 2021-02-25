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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

'nin izlenme rekorları kıran programı ' ile Tatlı Sert'te 10 yıldır kayıp olan aranmaya başlanmıştı. Şüpheler eş 'in üzerinde yoğunlaşmıştı. tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osman Biçer eşini öldürerek gömdüğünü ve ardından kayıp başvurusu yaptığını itiraf etti. Ceset mevkinde bulundu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

ile Tatlı Sert programında 10 yıldır kayıp olan aranmaya başlanmıştı. Canlı yayında gündeme gelen Güldane Biçer davasında, kayıp kadının eşi tarafından daha önce dövüldüğü iddia edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım 2011 yılından hakkında kayıp şahıs başvurusu olan Güldane Biçer'in eşi şüpheli Osman Biçer hakkında 'nca soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturmada şüpheli Osman Biçer, maktulü kendisinin öldürerek gömdüğünü, daha sonra kayıp başvurusu yaptığını itiraf etti.

Biçer, eşini gömdüğü yeri gösterebileceğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Şüphelinin gösterdiği ilçesi mahallesi Büyükçekmece göl kenarında şüpheli şahsa yer gösterme yapılarak olay yeri inceleme yapıldı.

Kazı yapılarak cesedin kemiklerine ve kıyafetlere ulaşıldı. Ceset 'na gönderilerek şüpheli gözaltına alındı.

İşlemler tarafından yürütülüyor.

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