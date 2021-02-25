Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Güldane Biçer cinayetinde flaş gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer aranmaya başlanmıştı. Canlı yayında gündeme gelen Güldane Biçer davasında, kayıp kadının eşi Osman Biçer tarafından daha önce dövüldüğü iddia edilmişti.

Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım 2011 yılından hakkında kayıp şahıs başvurusu olan Güldane Biçer'in eşi şüpheli Osman Biçer hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.