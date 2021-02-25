CEBİNDEN ÇIKARDIĞI 7 LİRAYI BANA UZATINCA ÇOK DUYGULANDIM

Öztürk; "Köpeğinin çok kaşındığını söyledi. Köpekte dış parazit varmış. Köpeğin genel muayenesini yapıp parazit ilaçlarını uyguladım. Cemre Su köpeğinin tedavisinin ardından bana önce teşekkür etti, sonra da cebinden çıkardığı 7 lirayı uzattı. Ben 'paraya gerek yok, senin hayvan sevgin yeter' dedim. Bir kız çocuğunun 70 santim karda zorlukları aşıp gelmesi benim çok hoşuma gitti. Ona köpeği ile ilgili bir kaç hediye verdim. Hayvanlara olan sevgisi ve duyarlılığı beni çok mutlu etti" diye konuştu.