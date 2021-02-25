Ordu’da 10 yaşındaki Cemre köpeği Pamuk’u sırtında veterinere götürdü
Ordu'da İkizce ilçesi Düzpelit Köyü'nde yaşayan 10 yaşındaki Cemre Su Türköz, rahatsızlanan köpeği Pamuk'u 2.5 kilometre sırtında veterinere taşıyarak gönülleri fethetti. Veterinerin köyden ayrılmasından korkan Cemre Su, köpeği Pamuk'u sırtına alıp koşar adımlarla 70 santim karla kaplı dağ yolundan veterinerin bulunduğu eve ulaştı. Veteriner Ogün Öztürk, tedavisini yaptığı köpek ve Cemre Su Türköz'le fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaştı.
Türkiye Pamuk isimli köpeğini veterinere götürmek isteyen minik Cemre Türköz'ü konuşuyor. Küçük kız, "Köye veteriner geldiğini duyunca Pamuk'u sırtıma alıp veteriner abiye götürdüm. köpeğimi tedavi etti ve para da almadı"dedi. Veteriner Öztürk ise, "Cemre Su köpeğinin tedavisinin ardından bana önce teşekkür etti, sonra cebinden çıkardığı 7 lirayı uzattı. Ben paraya gerek yok, 'senin hayvan sevgin yeter' dedim. Bir kız çocuğunun 70 santim karda zorlukları aşıp gelmesi benim çok hoşuma gitti" dedi.
Ordu'nun Düzpelit köyünde yaşayan 10 yaşındaki Cemre Su Türköz'ün hayvan sevgisi göz yaşarttı. Küçük kızın, 5 yaşındaki köpeği Pamuk bir süredir kaşınıyordu. O köpeğini veterinere götürmek istedi ama yoğun kar yağşı nedeniyle bir türlü babasıyla birlikte ilçe merkezine gidemedi. Geçen hafta hastalanan bir inek için köye veteriner geldiğini öğrenen Cemre Su, köpeği Pamuk'u veterinere yetiştirmek için büyük çaba saffetti. Veterinerin köyden ayrılmasından korkan Cemre Su, köpeği Pamuk'u sırtına alıp koşar adımlarla 70 santim karla kaplı dağ yolundan veterinerin bulunduğu eve ulaştı. Veteriner Ogün Öztürk, tedavisini yaptığı köpek ve Cemre Su Türköz'le fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaştı.
Veteriner Hekim Ogün Öztürk, yaşananları şöyle anlattı;
"Düzpelit köyüne hasta bir ineği tedavi etmek için gitmiştim. Köyde 70 santimetre kar vardı. İneğin tedavisini yaptıktan sonra köyden ayrılmak üzereyken dikkatimi sırtında köpekle bana doğru koşar adımlarla gelen kız çocuğu çekti. Yorulduğu her halinden belliydi. köpeğini kar yağışı nedeniyle ilçedeki veterinere götürememişler. Benim de köye geldiğimi duyunca köpeğini sırtına alıp bana yetişmeye çalışmış"
CEBİNDEN ÇIKARDIĞI 7 LİRAYI BANA UZATINCA ÇOK DUYGULANDIM
Öztürk; "Köpeğinin çok kaşındığını söyledi. Köpekte dış parazit varmış. Köpeğin genel muayenesini yapıp parazit ilaçlarını uyguladım. Cemre Su köpeğinin tedavisinin ardından bana önce teşekkür etti, sonra da cebinden çıkardığı 7 lirayı uzattı. Ben 'paraya gerek yok, senin hayvan sevgin yeter' dedim. Bir kız çocuğunun 70 santim karda zorlukları aşıp gelmesi benim çok hoşuma gitti. Ona köpeği ile ilgili bir kaç hediye verdim. Hayvanlara olan sevgisi ve duyarlılığı beni çok mutlu etti" diye konuştu.
KENDİSİ KÜÇÜK VERİDİĞİ DERS BÜYÜK
Veteriner Ogün Öztürk, daha sonra köpeğini tedavi ettiği Cemre Su Türköz'ün evine giderek ziyaret etti. Küçük kız ile sohbet eden Ogün Öztürk; köpeğinin hastalanması durumunda kendisini aramasını söyledi. Cemre Su ise " Köye veteriner geldiğini duyunca Pamuk'u sırtıma alıp veteriner abiye götürdüm. O köpeğimi tedavi etti ve para da almadı. Sonra bize geldi ve Pamuk'u birlikte sevdik. Çok mutlu oldum" diye konuştu.
Cemre Su'nun ailesi, "Pamuk doğduğundan beri onunla birlikte. Arkadaş oldu, kimi zaman evde baktı, sütünü, yemeğini kendi elleri ile besledi, büyüttü. Pamuk'un yavrularına da aynı sevgi ile baktı. Pamuk onun her şeyi" dedi.