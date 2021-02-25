Müge Anlı'daki Güldane Biçer cinayetinde itiraf geldi!

10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranmaya başlanmıştı. Şüphelerin odağında olan eş Osman Biçer dün gece cinayeti itiraf etti. Biçer 10 yıl önce eşini öldürerek gömdüğünü ve ardından kayıp başvurusu yaptığını açıkladı. Ceset Büyükçekmece Karaağaç mevkinde bulundu.