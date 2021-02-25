25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken detay! Kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken detay! Kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Ünlü psikolog ve yazar , evinde ölü olarak bulunmuştu. Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen 83 yaşındaki Cüceloğlu’nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni detay ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği anlaşıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2021
ABONE OL
Doğan Cüceloğlu’nun ölümünde dikkat çeken detay! Kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Ünlü psikolog ve yazar , Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulmuş, ilk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevli savcı ile birlikte adli tabip olay yerinde inceleme yapmış, olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği saptandı. Bu kapsamda, 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

DOSYAYA SUNULDU

Görüntülerde Cüceloğlu'nun ikamet ettiği apartmana şüpheli bir şahsın girmediği belirlendi. Görüntüleri inceleyen emniyet müdürlüğü tarafından, kayda alınan tutanak dosyaya sunuldu.

Doğan Cüceloğlu'nun üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulunmuştu. Soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA