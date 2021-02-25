25 Şubat 2021, Perşembe
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Mehmetçik kar altında vatan nöbetinde

Mehmetçik yurdun her bölgedesinde zorlu şartlara rağmen görevine devam ediyor. 'da kar içinde vatani göreni sürdüren Mehmetçik'in görütülerini paylaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Mehmetçik kar altında vatan nöbetinde

Mehmetçik 'ın soğuk dağlarında görevinde tüm hızıyla devam ediyor.

tarafından yapılan açıklamada, "Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen Teröristle Mücadele Harekâtından kareler..." ifadelerine yer verildi.

İşte Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar.

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