Mehmetçik kar altında vatan nöbetinde
Mehmetçik yurdun her bölgedesinde zorlu şartlara rağmen görevine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Ardahan'da kar içinde vatani göreni sürdüren Mehmetçik'in görütülerini paylaştı.
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Mehmetçik Ardahan'ın soğuk dağlarında görevinde tüm hızıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ardahan'da bulunan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen icra edilen Teröristle Mücadele Harekâtından kareler..." ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflar.