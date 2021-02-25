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Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

Son dakika haberi... - karayolunun 'nde çığ meydana gelirken, onlarca araç ise yolun açılmasını bekliyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

Alınan bilgilere göre, olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi.

Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

İlk bilgilere göre, can ve mal kaybı yaşanmazken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

Çığ nedeniyle onlarca araç ise mahsur kalarak yolun açılmasını bekliyor.

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