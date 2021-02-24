Bursa'da kanlı yol verme tartışması! O anlar saniye saniye kaydedildi
Bursa'da kanlı yol verme tartışması... Bursa Gürsu'da kimliği belirsiz sürücü tarafından tabancayla vurulan Yücel Çakmakçı, ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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SİLAHINI ÇEKTİ
Bursa'da yol verme tartışması kanlı bitti. Olay, saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü Yücel Çakmakçı ile kimliği belirsiz bir araç sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.
SİLAHINI ÇEKTİ
Araçlarından inen sürücüler, bir süre yol kenarında tartışmaya devam etti. Kimliği belirsiz sürücü, aracına doğru yürüyen Çakmakçı'ya belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı.
Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılan Çakmacı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.