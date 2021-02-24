Bursa'da kanlı yol verme tartışması! O anlar saniye saniye kaydedildi

Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılan Çakmacı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

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