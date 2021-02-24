24 Şubat 2021, Çarşamba
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Bursa'da kanlı yol verme tartışması! O anlar saniye saniye kaydedildi

'da kanlı yol verme tartışması... Bursa 'da kimliği belirsiz sürücü tarafından tabancayla vurulan , ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2021
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Bursa'da kanlı yol verme tartışması! O anlar saniye saniye kaydedildi

'da yol verme tartışması kanlı bitti. Olay, saat 17.00 sıralarında ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü ile kimliği belirsiz bir araç sürücü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

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SİLAHINI ÇEKTİ
Araçlarından inen sürücüler, bir süre yol kenarında tartışmaya devam etti. Kimliği belirsiz sürücü, aracına doğru yürüyen Çakmakçı'ya belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açtı.

Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yığılan Çakmacı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

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