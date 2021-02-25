Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta kanlı gece! İki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika haberi...Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine, diğeri bölgede bulunan özel bir hastaneye götürüldü.
YAŞAM AA
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Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, D-100 kara yolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi silahla vurularak yaralandı.
Yaralılardan 3'ü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine, diğeri bölgede bulunan özel bir hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.