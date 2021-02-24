Son dakika: Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

Kırsal mahallelerde bulunan süt toplama alanlarında vatandaşlar, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda Kaymakamlıklar tarafından yapılacak koordinasyonla uyarılacak ve denetlenecek.

Kırsal mahallelerde faaliyete kapalı olan kahvehaneler ve bakkal, market gibi yerlerle bunların çevresinde toplanılmasına ve oturulmasına izin verilmeyecek.