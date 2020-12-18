YPG-PKK'lı teröristler Suriyeli Peşmergelerin aile fertlerini alıkoyuyor

Terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisine (KDP) karşı hafta başında giriştiği eylemleri, Suriye'de sürdürmeye devam ediyor.

KDP himayesindeki ENKS'nin bazı ofislerini hafta başından itibaren basarak tahrip eden YPG/PKK'lı teröristler, bu kez de ENKS'ye bağlı Suriyeli Peşmergelerin ailelerini hedef almaya başladı.