PKK/YPG gözünü Suriyeli çocuklara dikti! Son 4 yılda 3 bin 257 çocuğu kaçırdılar...

Terör örgütü, etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye'de işgal ettiği bölgedeki ailelerin çocuklarına dikti. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen "Zorunlu askerlik" adı altında her aileden 1 çocuğu önce PYD kontrolündeki YPG kamplarına götüren örgüt, burada 'Asayiş birimi' adı altında kısa süreli silah eğitimi verdiği çocukları Kandil'deki kamplara gönderiyor. Bu çocuklardan bazıları da silah ve bomba eğitiminden geçirildikten sonra Türkiye gönderiliyor. Bölgede görev yapan Türk istihbarat birimlerinin, sağ yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdiği bilgiler ile teknik takip ve Suriye Milli ordusu görevlileri ile yerel kaynaklardan teyitli bilgilerle hazırladığı son rapora göre örgüt, 35'i kız 86'sı son iki ayda, 225'i bu yılın ilk 9 ayında olmak üzere, son 4 yılda yaşları 9 ile 16 arasında değişen 3 bin 257 çocuğu kaçırdı.