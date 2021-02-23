Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler







"DEMEK Kİ EL DEĞİYORMUŞ"

Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.

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