23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler

üretimi yapan bir firmanın imalathanesinde çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çalışanların çıplak elle işlem yaptığını gören vatandaşlar, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganını tiye alarak "demek ki el değiyormuş" tepkisinde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Balıkları çıplak elle paketlediler SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ! BALIKLARI ÇIPLAK ELLE PAKETLEDİLER

üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı.


ELLERİYLE PAKETLİYORLAR
Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını elleriyle paketledikleri görüldü. Bir anda binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.




"DEMEK Kİ EL DEĞİYORMUŞ"
Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.

TikTok'ta bir skandal video daha! Meyve sularını bunlarla yapmışlar TİKTOK'TA BİR SKANDAL VİDEO DAHA! MEYVE SULARINI BUNLARLA YAPMIŞLAR

Gıda teröristlerinden zeytine akılalmaz hile! Bakın ne yiyorsunuz GIDA TERÖRİSTLERİNDEN ZEYTİNE AKILALMAZ HİLE! BAKIN NE YİYORSUNUZ
Gıda teröristlerinden akılalmaz hile! Tadarak anlamak mümkün değil! GIDA TERÖRİSTLERİNDEN AKILALMAZ HİLE! TADARAK ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL!
Gıda teröristlerinin hileleri bir bir gün yüzüne çıkıyor! Bakın baharat yerine ne tüketiyoruz! GIDA TERÖRİSTLERİNİN HİLELERİ BİR BİR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR! BAKIN BAHARAT YERİNE NE TÜKETİYORUZ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA