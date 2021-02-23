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İstanbul'da kafe ve restoranların açılması için tarih verildi! Vali Yerlikaya'dan kritik görüşme

Son dakika haberi... Valisi , Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 1 Mart'tan itibaren uygulanması beklenen kademeli normalleşmeye geçiş süreci ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca bir de İstanbul özelinde ve kafelerin açılacağı tarihe ilişkin de tahminde bulunuldu. İşte detaylar...

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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İstanbul'da kafe ve restoranların açılması için tarih verildi! Vali Yerlikaya'dan kritik görüşme

Koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında kısıtlama getirilen , ve lokantaların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan , "Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi.

KAFE VE RESTORANLARDA İLK ADIM

Tüm bu gelişmelerin ardından Valisi , kafe ve restoranlar için ilk adımı attı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle #İstanbul'da kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

TÜRES BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL'DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Tüm Restoranlar ve Turizmler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, konuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sektör hakkında bilgi verdiğini ifade eden Ramazan Bingöl, "Başkanımıza bizim derneğin yapmış olduğunu çalışmaları anlatarak sektör ile ilgili bilgi verdim. Desteklerle ilgili konuştuk. En kısa zamanda detayları belirleyerek restoranları açmak istiyoruz. Ayrıca görüşmelerimiz devam ediyor. Vali Bey, Bakanlıklarla görüşüp, bir ortak paydada buluşup en kısa sürede restoranların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"MART AYINDA RESTORANLARIN AÇILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Restoranların açılışının şuanda değerlendirme aşamasında olduğunu belirten Bingöl, "Mart ayında restoranların açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Restoran ve lokantalarda uygulanacak tedbirlere de dikkat çeken Bingöl, "Biz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile bir protokol imzaladık. Burada Güvenilir Restoran ve Lokanta belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip işletmeler daha ön daha öncelikli olabilir" açıklamasını yaptı.

'RESTORAN VE LOKANTALAR EN DOĞRU NASIL AÇILIR?

Bingöl, "Sayın Başkanımız ile görüştükten sonra, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve ilgili Bakanlıklarla da 'restoran ve lokantalar en doğru nasıl açılır' konusunu görüşeceğiz. Beklentimiz restoran ve lokantaların mart ayında açılacağı yönünde" dedi.

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