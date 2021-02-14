14 Şubat 2021, Pazar
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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte yeni formül...

Uzun süredir kapalı olan kafe, lokanta ve restoranların açılması için , çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, kurallara uyarak vaka sayılarını azaltan illerin ödüllendirilmesi, ödüllü illerde de lokanta ve kafelerin belirlenen kurallar çerçevesinde açılmasını içeren yeni bir formül üzerinde duruyor. Öte yandan yüz yüze eğitim konusunda ise üniversitelerin talebi üzerinde çalışma yürütülüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte yeni formül...

Geçen kasım ayında vakaların artmasıyla alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranların açılması için , yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak.

Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Hürriyet'in haberine göre, vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

EĞİTİM İÇİN DE ARAYIŞ VAR

Yüz yüze eğitim konusunda ise üniversitelerin talebi üzerinde çalışma yürütülüyor. 'den gelen mutant virüsün etkisi şu ana kadar 238 kişide, Güney Afrika mutantı ise 20 kişide görüldü. Bu mutantların sayısının artmaması için üniversitelerde yüz yüze eğitim konusu biraz daha ağırdan alınıyor.

'Üniversiteleri mayısta açalım ağustosa kadar açık kalsın' önerisi bulunuyor. Bir öneri de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.

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Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? Kabine toplandı KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KISITLAMALAR KALKACAK MI? KABİNE TOPLANDI

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