Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte yeni formül...

Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Hürriyet'in haberine göre, vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.