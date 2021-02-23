Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta itibariyle açıklanmaya başlanan 8 ilin haftalık 100 binde vaka oranlarının yenisini paylaştı. Peki açıklanan verilere göre 1 Mart itibariyle başlaması beklenen kademeli gevşeme kriterlerine göre hangi illerde kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor? İstanbul İzmir ve Ankara'nın haftalık koronavirüs vaka oranları ne? Büyükşehirlerde kısıtlamalar kaldırılacak mı? En yüksek ve en düşük riskli iller hangileri? Tüm bu soruların yantını A Haber muhabiri Tahir İnan canlı yayında verdi. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Korona virüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren yeni döneme geçiliyor. Buna göre, illerin pandemi seviyesini gösteren 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak.



100 binde 10'un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100'ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.



Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı 7 günlük vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 4 il bulunuyor. Bunlar 100 binde 3,21 ile Hakkari, 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman.



Vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi durumunda kademeli gevşemede bu iller öne çıkacak. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

EN RİSKLİ 12

Dün itibarıyla vaka oranı 100'ün üzerinde olan 12 il ise "çok yüksek riskli" kategorisinde. Bu iller sırasıyla; Ordu 228,40; Giresun 217,51; Samsun 202,94; Trabzon 207,54; Rize 200,08; Tokat 149,20; Osmaniye 134,90; Adıyaman 120,64; Aksaray 108,27; Karaman 105,92; Sakarya 103, 01; Konya 101,95.

Vaka sayılarını düşüremezse bu iller gevşeme için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Hatta yeni önlemler de gündeme gelebilecek. Her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak, değişimler, bir haftalık ya da 14 günlük izlemelerden sonra yapılacak.



Yeni sürecin haziran ayına kadar devam etmesi planlanıyor.