9 apartman 35 müstakil ev karantinaya alındı! Sakarya'da koronavirüs vakaları korkutuyor
Sakarya'da koronavirüs nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulanıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kural ve tedbirlere uymasına yönelik çağrı yapıldı. İşte detaylar...
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Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 apartman ve 35 müstakil evde karantina uygulandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Vatandaşlara kural ve tedbirlere hassasiyetle uyma çağrısı yapılan açıklamada, "İl genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 birimde 209 kişi karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.