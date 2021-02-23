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9 apartman 35 müstakil ev karantinaya alındı! Sakarya'da koronavirüs vakaları korkutuyor

'da nedeniyle 9 apartman ve 35 müstakil evde uygulanıyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada vatandaşların kural ve tedbirlere uymasına yönelik çağrı yapıldı. İşte detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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9 apartman 35 müstakil ev karantinaya alındı! Sakarya'da koronavirüs vakaları korkutuyor

'da tedbirleri kapsamında 9 apartman ve 35 müstakil evde uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Vatandaşlara kural ve tedbirlere hassasiyetle uyma çağrısı yapılan açıklamada, "İl genelinde bugün itibariyle 9 apartman, 35 müstakil ev olmak üzere toplam 44 birimde 209 kişi karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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