



DOĞUM GÜNÜ DEĞİL, VEDA GÜNÜ

Nurdan Kaçar, cinayet gününden bir gün önce kendisinin doğum günü olduğunu, kızının çeşitli aperatifler hazırlayarak, yakın komşularında doğum gününü kutladıklarını kaydetti. Kızı diyetisyen olduğu için yediklerine çok dikkat ettiğini anlatan Nurdan Kaçar, tatlı sevmeyen kızının o gece uzun zamandan sonra yaş pasta yediğini söyledi. Kızıyla son kez o gece vakit geçirdiklerini aktaran Nurdan Kaçar, doğum gününün aslında bir veda günü olduğunu anladığını kaydetti. Kaçar, kızı ve damadının, yaklaşan 3'üncü evlilik yıl dönümleri için Saklıkent Kayak Merkezi'nden tatil için yer baktıklarını da belirtti.

KÜÇÜK KIZ BABASINDA KALACAK

Nurdan Kaçar, kızının ilk evliliğinden olan torununun şu an kendileriyle kaldığını, psikolog eşliğinde takibinin yapıldığını aktardı. Kaçar, torununun Ankara'daki babasıyla birlikte yaşayacağını, kendileriyle de sürekli iletişim halinde olacaklarını sözlerine ekledi.