Konya'da koronavirüs partisi! Ceza yemesine rağmen mekanı yeniden açtı

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçede, kısıtlama gereği kapalı olması gerekirken açık olduğu için daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanının yine açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerdeki iş yerlerine operasyon düzenledi.