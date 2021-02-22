Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü: Okullar 'hibrit eğitim'le başlayabilir

Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolü ile ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum'' diye konuştu.

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