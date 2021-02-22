Saadet zinciri kurup dolandırdılar! Türkiye'de yakalanan İranlı şebekeye dava

İran ve Malezya'dan sonra Türkiye'de bulunan İran uyruklu kişileri "eğitim semineri" adıyla düzenledikleri etkinliklerde "saadet zinciri" yöntemi ve yüzde 640'a kadar kar payı verileceği vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 22'si İranlı, biri Türk 23 kişi hakkında, 4 yıl 3 ay ile 926 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talebiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, biri Türk, 22'si İranlı sanığın, "saadet zinciri" yöntemiyle çoğu yabancı uyruklu kişileri dolandırdıkları iddiasıyla şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı.

İddianamede, 2'si Türk uyruklu 46 kişi "müşteki" olarak yer alırken, 3'ü tutuklu 3'ü de yakalamalı 23 sanıkla ilgili suçlamalar bulunuyor.

Dolandırıldıklarını iddia eden İranlı müştekilerin şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, tamamı yabancı uyruklu olan sanıklar hakkında daha önce Malezya ve İran'da da soruşturma geçirdikleri bilgisinin alınması üzerine yurt dışına çıkış yasağı alındığı ve 4 Şubat 2020'de kolluk işlemlerine başlandığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların Seyed Jafar Jafari ele başlığında hareket ettikleri, bu kişinin Malezya'da fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibi olduğu ve orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiğinin tespit edildiği anlatıldı.