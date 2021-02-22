

Olayı anlatan esnaf Metin Gündüz, "Camiden çıktık, iki üç kişi tartışıyordu. Sonra biri kurşunu yedi, biri esnaftı zaten, kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Ben içeri girdim" diye konuştu.

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