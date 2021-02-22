16 kişide mutasyonlu virüs görülmüştü! Zonguldak'ın sokakları tıklım tıklım!

Vali Mustafa Tutulmaz da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.