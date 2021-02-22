İranlı baba ve 3 oğlunun kurduğu saadet zinciri Türkiye’de kırıldı! Bin 200 yıl hapis isteniyor

Soruşturma kapsamında bir kısım kişi ise tanık olarak dinlendi. Tanık ifadelerine göre, şebeke üyeleri zengin oldukları izlenimi yaratmaya büyük özen gösterdi. İstanbul'un en pahalı evleri kiralandı. Yine aynı şekilde lüks otomobiller kiralandı, gidilen mekânların pahalı olmasına dikkat edildi. Tanık olarak dinlenen Mustafa A., "Soyadı Jafari olanların tamamı Sapphire'de 49-50'li katlarda Pent House dairelerinde kalmaktaydılar" dedi. A.'nın belirtiği dairelerin aylık kirası 150-160 bin lira seviyesinde.

Haklarında dava açılan 23 sanıktan bir kısmı tutuklu bir kısmı ise firari durumda. İddianameye göre örgütün lideri Seyed Jafar Jafari (40). Jafari Kanada'ya kaçarken, ağabeyi Javad Jafari (42) ise ABD'ye kaçtı. Seyed Ehsan Jafari (1986) savcılık ifadesinde, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmezken baba Sayed Mohammad Jafari ise, çocuklarının ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.