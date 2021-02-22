22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da 55 noktada karantina kararı | Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan Kovid-19 açıklaması

Antalya'da 55 noktada karantina kararı | Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan Kovid-19 açıklaması

Koronavirüste tablonun yukarıya doğru seyretmesi nedeniyle Valiliği harekete geçti. Vali , koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle il genelinde 55 noktada karantina uygulandığını duyurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
ABONE OL
Antalya'da 55 noktada karantina kararı | Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan Kovid-19 açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı 81 ildeki koronavirüs vaka sayısı tablosuna göre 100 binde 78.20 kişi ile en riskli iller arasında yer alan Antalya'da, 2 bin 153 olan bir haftalık koronavirüs testi pozitif çıkan sayısı, 13-19 Şubat arasında ise 2 bin 221'e yükseldi.

Antalya'nın ortalama günlük vaka sayısı 308 kişiden 317'ye yükselirken, son verilere göre 100 bin kişide ise 87.15 kişi olarak ölçüldü.

Koronavirüste tablonun yukarıya doğru seyretmesi nedeniyle Antalya Valiliği harekete geçti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kıymetli Antalyalılar, koronavirüsle mücadele kapsamında, bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır" dedi.

Son dakika:Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiyede koronavirüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA:SAĞLIK BAKANLIĞI 21 ŞUBAT 2021 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT SAYILARINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri? SON DAKİKA: 15-21 ŞUBAT İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU? KORONAVİRÜS EN ÇOK VE EN AZ OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA