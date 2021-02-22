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Haberler Galeri Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

Son dakika... 15-21 Şubat haftalık vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınında il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanmaya başladı. Kısıtlamaların kalkmasında büyük rol oynayacak il bazında verilerin bu haftaki oranları merak ediliyor. Haftalık veriler her pazartesi günü Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayımlanıyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 16:39
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Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

Son dakika... İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

15-21 ŞUBAT İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

15-21 Şubat tarihli koronavirüs vaka sayıları henüz açıklanmadı. İl bazında veriler her pazartesi günü yayımlanıyor. 15-21 Şubat il il vaka sayılarının akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

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Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

KORONAVİRÜS EN ÇOK VE EN AZ OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

15-21 Şubat tarihli il il vaka sayıları henüz yayımlanmadığı için haftalık en çok ve en az vaka olan iller belli olmadı. Ancak geçtiğimiz haftanın verilerine haberimizin detaylarında yer verdik. 8-14 Şubat tarihli vaka sayıları şu şekilde:

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Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

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Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

"Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87),