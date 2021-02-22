Son dakika: 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri?

Son dakika... 15-21 Şubat haftalık vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınında il bazında 7 günlük vaka sayıları açıklanmaya başladı. Kısıtlamaların kalkmasında büyük rol oynayacak il bazında verilerin bu haftaki oranları merak ediliyor. Haftalık veriler her pazartesi günü Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yayımlanıyor. Peki, 15-21 Şubat il il haftalık vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs en çok ve en az olduğu iller hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.02.2021 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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